Події

08:37 07.09.2022

За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено чотирьох мирних мешканців, серед яких підліток

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За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено чотирьох мирних мешканців, серед яких підліток

Протягом минулої доби російські окупаційні війська окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області, в результаті поранено мирних жителів, зокрема підлітка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Є руйнування житлових будинків, господарських будівель, сталися пожежі. Вчора в результаті ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району отримали поранення 2 особи - 45-річний чоловік та 17-річний хлопець. У Богодухівському районі поранення отримали 41-річна та 51-річна жінка. Стан постраждалих - легкий і середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, в ніч проти 7 вересня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Зміїву, за попередніми даними - без постраждалих.

У Немишлянському районі Харкова одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, спалахнула автомийка, постраждали кафе, магазини, автомобілі. Друга ракета вдарила у землю. Близько 4 години ранку у Змієві (Чугуївський район області) російська ракета влучила в землю поблизу лікувального закладу.

 

 

 

Теги: #поранення #обстріли #харківщина

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