Події

20:27 06.09.2022

До Сомалі вже найближчими тижнями прибуде 28,6 тис. тонн української пшениці - Зеленський

1 хв читати
До Сомалі вже найближчими тижнями прибуде 28,6 тис. тонн української пшениці - Зеленський

На додачу до попередніх суден з українським зерном для Африки 28,6 тис. тонн української пшениці вже найближчими тижнями прибудуть до Сомалі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна продовжує рятувати світ своїм зерном. На додачу до попередніх суден із українським збіжжям для Африки 28,6 тис. тонн української пшениці вже найближчими тижнями прибудуть до Сомалі. ООН прогнозувала голод у цій країні до кінця поточного року внаслідок війни РФ проти України", - написав він у твіттері.

 

 

 

Теги: #зерно #президент #африка #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:23 06.09.2022
Президент України відкрив торгову сесію на Нью-Йоркській фондовій біржі, щоб показати, що Україна відкрита для бізнесу

Президент України відкрив торгову сесію на Нью-Йоркській фондовій біржі, щоб показати, що Україна відкрита для бізнесу

20:17 06.09.2022
Зеленський закликав світовий бізнес приходити в Україну, "не чекаючи нашої перемоги"

Зеленський закликав світовий бізнес приходити в Україну, "не чекаючи нашої перемоги"

07:35 06.09.2022
Понад 2 млн тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

Понад 2 млн тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

21:18 05.09.2022
Макрон пообіцяв допомогти ФРН із газом узимку в обмін на електрику

Макрон пообіцяв допомогти ФРН із газом узимку в обмін на електрику

13:06 05.09.2022
Шмигаль: Експорт електроенергії з України може замінити значні обсяги імпорту газу з Росії

Шмигаль: Експорт електроенергії з України може замінити значні обсяги імпорту газу з Росії

06:48 05.09.2022
Зеленський повідомив про звільнення низки населених пунктів

Зеленський повідомив про звільнення низки населених пунктів

19:17 04.09.2022
Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

16:04 04.09.2022
З портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден з українською агропродукцією - Мінінфраструктури

З портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден з українською агропродукцією - Мінінфраструктури

06:47 03.09.2022
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у серпні скоротилося до $1,05 млрд

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у серпні скоротилося до $1,05 млрд

07:16 02.09.2022
Судно, яке везло українське зерно, сіло на мілину в Стамбулі, перекривши рух протокою Босфор

Судно, яке везло українське зерно, сіло на мілину в Стамбулі, перекривши рух протокою Босфор

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент України відкрив торгову сесію на Нью-Йоркській фондовій біржі, щоб показати, що Україна відкрита для бізнесу

Зеленський закликав світовий бізнес приходити в Україну, "не чекаючи нашої перемоги"

Місія МАГАТЕ підтвердила розміщення Росією військової техніки та персоналу на окупованій ними Запорізькій АЕС

Українські військові відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів, знищено три об'єкти зосередження живої сили окупантів

МАГАТЕ оприлюднило звіт про візит на ЗАЕС

ОСТАННЄ

Генпрокурор Костін повністю оновив керівництво Task Force UA, у роботі з'явилася низка нових напрямів

Російські окупанти посилюють репресії проти мешканців Енергодару

Місія МАГАТЕ підтвердила розміщення Росією військової техніки та персоналу на окупованій ними Запорізькій АЕС

Жителі Києва та області становлять майже 60% у структурі попиту на житло у своєму регіоні

Українські військові відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів, знищено три об'єкти зосередження живої сили окупантів

МАГАТЕ оприлюднило звіт про візит на ЗАЕС

Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Компенсацію за надання житла переселенцям буде збільшено до 900 грн з 1 жовтня - Мінреінтеграції

Суд у Чернігові взяв під варту військовослужбовців, причетних до поранення дітей на виставці зброї

Латвія зацікавлена у відбудові об'єктів у Чернігівській області – зустріч делегації країни з Кирилом Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА