До Сомалі вже найближчими тижнями прибуде 28,6 тис. тонн української пшениці - Зеленський

На додачу до попередніх суден з українським зерном для Африки 28,6 тис. тонн української пшениці вже найближчими тижнями прибудуть до Сомалі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна продовжує рятувати світ своїм зерном. На додачу до попередніх суден із українським збіжжям для Африки 28,6 тис. тонн української пшениці вже найближчими тижнями прибудуть до Сомалі. ООН прогнозувала голод у цій країні до кінця поточного року внаслідок війни РФ проти України", - написав він у твіттері.