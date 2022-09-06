МАГАТЕ оприлюднило звіт про візит на ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії готове терміново розпочати консультації щодо встановлення на окупованій військами РФ Запорізькій атомній станції зони ядерної безпеки та захисту.

"Ситуація на ЗАЕС потребує термінових тимчасових заходів для запобігання ядерній аварії, яка може статися внаслідок пошкоджень від військових дій. Цього можна уникнути терміновим встановленням зони ядерної безпеки та захисту. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації щодо термінового встановлення такого рівня ядерної безпеки", – йдеться у звіті МАГАТЕ за результатами місії на ЗАЕС.