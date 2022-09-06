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17:46 06.09.2022

Латвія зацікавлена у відбудові об'єктів у Чернігівській області – зустріч делегації країни з Кирилом Тимошенко

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Латвія зацікавлена у відбудові об'єктів у Чернігівській області – зустріч делегації країни з Кирилом Тимошенко

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко запропонував Латвії взяти участь у відновленні приватних будинків у Чернігівській області, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Він заявив про це під час зустрічі з делегацією Латвії, до якої увійшли, зокрема, парламентський секретар МЗС Латвії Занда Калніня-Лукашевича, керівник відділу політики розвитку співробітництва МЗС Латвії Мадара Сіліня та посол Латвії в Україні Ілгварс Клява.

Тимошенко зазначив, що представники Латвійської Республіки зможуть ознайомитися з повним пакетом документації щодо плану швидкого відновлення регіону на онлайн-платформі.

Калніня-Лукашевича зазначила, що її країна й надалі підтримуватиме Україну під час війни, зокрема шляхом долучення до відбудови. За її словами, Латвія зацікавлена у співпраці з відновлення об'єктів у Чернігівській області – відповідні рішення мають бути ухвалені на рівні уряду. Парламентський секретар МЗС Латвії також додала, що місцеві громади мають якнайшвидше отримати допомогу у відновленні шкіл, лікарень і енергомереж напередодні зими.

Теги: #тимошенко #латвія #відновлення

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