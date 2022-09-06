Події

15:07 06.09.2022

ЮНЕСКО виділить $1,5 млн на відкриття Культурного центру у Львові – Ткаченко

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ЮНЕСКО виділить $1,5 млн на відкриття Культурного центру у Львові – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що ЮНЕСКО виділить $1,5 млн на відкриття Культурного центру у Львові.

"На моїй зустрічі минулого тижня з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле ми, зокрема, обговорили відкриття Культурного центру у Львові, який міг би стати місцем для зустрічей митців, місцем обміну досвідом, для проведення навчальних програм та різноманітних заходів. Зараз уже точно можемо говорити про виділення $1,5 млн від ЮНЕСКО на відкриття Культурного центру у Львові", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, також сторонам вдалося узгодити дії щодо прискорення фінансування з боку ЮНЕСКО конкретних потреб культурної сфери вже цього року та нових заходів щодо захисту української культурної спадщини, насамперед напередодні зими у вісьмох областях - Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській.

 

Теги: #юнеско #мінкультури #ткаченко

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