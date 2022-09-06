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10:12 06.09.2022

Український контрнаступ відчутно послаблює логістичні можливості РФ на окупованих територіях - Інститут вивчення війни

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Український контрнаступ відчутно послаблює логістичні можливості РФ на окупованих територіях - Інститут вивчення війни

Контрнаступ Збройних сил України відчутно послаблює логістичні та адміністративні можливості РФ в окупованих ними південних районах України, повідомляє сайт Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські офіційні особи недвозначно підтвердили, що українські війська прагнуть підірвати російські тилові можливості на півдні, завдаючи точкових ударів по скупченням живої сили і техніки, командним центрам і логістичним вузлам... Голова окупаційного режиму Херсонської області Кирило Стремоусов повідомив, що його адміністрація призупинила проведення референдуму про анексію Херсонської області з міркувань "безпеки"… Українські сили мають намір поступово зводити нанівець російські тактичні та оперативні можливості в Херсонській області, що, ймовірно, вплине на адміністративні та бюрократичні можливості окупаційних чиновників", - йдеться у зведенні за 5 вересня.

Також в ISW повідомили, що президент РФ Володимир Путін публічно похвалив сили "ДНР" і "ЛНР" і "очорнив" російські збройні сили в понеділок, "ймовірно, щоб мотивувати проксі-вербування і переосмислити російське висвітлення війни". "Російські сили все більше покладаються на персонал "ДНР" і "ЛНР" як на основну бойову силу, і Кремль, ймовірно, прагне риторично підвищити їхню роль у війні, щоб підвищити вербування і підняти бойовий дух. Крім того, Путін, ймовірно, прагне піднести кращу (і неправдиву) версію Кремля про його вторгнення в Україну як спробу "захистити" "ДНР" і "ЛНР", вихваляючи їхні сили", - наголошується в повідомленні.

При цьому російська влада продовжує шукати нетрадиційні джерела бойової могутності і все частіше звертається до хворих та немічних людей. "Російська влада, ймовірно, нарощує зусилля щодо насильницької мобілізації жителів окупованої України, можливо, щоб протистояти зростаючому тиску з боку Кремля з метою закріплення територіальних завоювань до встановленого Путіним крайнього терміну 15 вересня для захоплення всієї Донецької області.... Російська окупаційна влада прагне мобілізувати 10 тис. жителів Луганської області і використовує дані про прийом до шкіл для насильницької мобілізації батьків школярів, які відвідують російські навчальні заклади… Російська влада, мабуть, намагається набирати персонал, зазвичай непридатний для військової служби через фізичні та психічні захворювання, що ще раз вказує на те, що традиційні джерела бойової могутності дедалі більше виснажуються", - йдеться у зведенні.

В ISW зазначили, що минулої доби українські військові зберігали оперативну мовчанку про перебіг українського контрнаступу, але повідомляли про подальше руйнування російських наземних ліній зв'язку в центрі Херсонської області. Російські війська завдали наземних ударів на схід від Сіверська, на північний схід та південь від Бахмута, а також уздовж північно-західної околиці Донецька. Українські спецпризначенці провели обмежену операцію проти російської бази ФСБ у районі Енергодару.

 

Теги: #війна #isw

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