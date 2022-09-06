Зеленський сподівається на об'єктивність висновків місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на об'єктивність висновків місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) після візиту на Запорізьку атомну електростанцію.

"Сьогодні говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном... Окремо і детально обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на станцію – до речі, завтра мають бути представлені висновки місії. Сподіваюся, що вони будуть об'єктивними", – заявив Зеленський у відеозверненні.

Він також нагадав, що сьогодні через черговий російський провокаційний обстріл було пошкоджено останню лінію енергопередачі, яка з'єднувала станцію з енергосистемою України.

"Знову – це вже вдруге – через російську провокацію Запорізька станція опинилася за крок від радіаційної катастрофи. Вважаю той факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу все одно, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена тільки в тому, щоб ситуація залишалася найгіршою і найдовше", - наголосив він.

Це, як зазначив президент, можна виправити тільки посиленням санкцій, тільки офіційним визнанням Росії державою-терористом – на всіх рівнях.

"Україна має дуже чітку, прозору і чесну позицію: поки ми контролювали станцію, там не було жодної загрози радіаційної катастрофі. Як тільки прийшла Росія, одразу став можливим найгірший сценарій, який тільки можна уявити. На це потрібна міжнародна реакція – від ООН до кожної просто нормальної держави", - резюмував Зеленський.