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21:58 05.09.2022

Фон дер Ляєн: Цього тижня Єврокомісія запропонує Україні 5 млрд євро макрофіну

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Фон дер Ляєн: Цього тижня Єврокомісія запропонує Україні 5 млрд євро макрофіну

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявляє, що цього тижня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це вона написала у понеділок на своїй сторінці у Твіттері, коментуючи зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Ситуація на місцях в Україні, як і раніше, вимагає нашої неослабної підтримки. Окрім 10 мільярдів євро, які ми вже надали, цього тижня ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро у вигляді макрофінансової допомоги. ЄС буде поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно", - написала президент Єврокомісії.

 

 

 

Теги: #єс #макрофіндопомога

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