Перший міністр Шотландії закликала Трасс заморозити рахунки на електроенергію

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен закликала Ліз Трасс, яку було обрано новим головою Консервативної партії і яка відповідно, стане прем'єр-міністром Великої Британії, стримувати зростання цін на електрику для фізосіб та підприємств.

"Тепер вона має заморозити ціни на електрику для людей і підприємств, надати більше матеріальної підтримки та збільшити фінансування цивільних служб", - написала Стерджен у твіттері в понеділок.

Вона також привітала Трас із обранням та заявила, що, незважаючи на політичні розбіжності, готова будувати з нею "хороші ділові відносини".

Наприкінці серпня Стерджен вже наголошувала на необхідності заморозити ціни на електроенергію у Великій Британії. Тоді перший міністр Шотландії заявила, що мільйони жителів Британії не можуть дозволити собі зростання цін на електроенергію в нинішніх масштабах, його потрібно зупинити, а після цього влада країни та енергетичні компанії мають узгодити пакет заходів для заморожування цін на тривалий період.

Сама Трасс після перемоги на виборах лідера консерваторів заявила, що "врегулює проблему енергетичної кризи - опікуватиметься рахунками населення за електроенергію, а також вирішуватиме всі довгострокові проблеми з енергопостачанням". За даними телеканалу Sky News, напередодні Трасс обіцяла у разі призначення прем'єром протягом тижня подати план боротьби з енергетичною кризою.

Раніше в понеділок глава так званого "комітету 1922" (парламентської групи від Консервативної партії в Палаті громад Великої Британії) сер Грем Бреді оголосив, що Трасс здобула перемогу в гонці за посаду лідера консервативної партії, обійшовши ексглаву Мінфіну Великої Британії Ріші Сунака. За результатами голосування рядових членів консервативної партії, яке тривало з 4 серпня, Трасс набрала 81 326 голосів, Сунак отримав 60 399.