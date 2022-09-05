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20:01 05.09.2022

Польща, Естонія, Латвія та Литва офіційно підтримали Україну на шляху приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС

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Польща, Естонія, Латвія та Литва офіційно підтримали Україну на шляху приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС

Спільну заяву про підтримку зусиль України щодо приєднання до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу підписано у понеділок за участю Міністерства внутрішніх справ та ДСНС України, а також рятувальних відомств Польщі, Естонії, Латвії та Литви.

Як повідомляється на сайті ДСНС, у документі відзначено спільне розуміння між країнами-учасницями Спільної заяви та ДСНС щодо збереження людського життя та зменшення матеріальних й економічних втрат від біди будь-якого характеру як основного призначення свого функціонування в системах урядів усіх держав-членів ЄС, органів ЄС та України. Зазначається, що Україна докладає максимальних зусиль для гармонізації нормативно-правової бази у сфері надзвичайних ситуацій із нормами та правилами ЄС як необхідної для приєднання умови.

Окрему увагу приділено набутому Україною досвіду в галузі державного управління із захисту населення і територій, запобіганню, готовності та реагуванню на пожежі та інші надзвичайні ситуації в умовах тривалої війни проти російського агресора, що може бути важливим для вивчення іншими країнами-партнерами.

Учасники Спільної заяви висловили сподівання, що процедурне та документальне оформлення остаточного рішення найвищого рівня відбудеться якнайшвидше і в найкоротші терміни Україна стане повноправним членом Механізму цивільного захисту ЄС.

Теги: #єс #заява #цивільний_захист

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