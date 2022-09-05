Із полону повернули майже 600 осіб, серед них близько 100 цивільних, решта – військові

На сьогодні повернуто з полону майже 600 осіб – це близько 100 цивільних і решта військових, повідомив керівник Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов.

"На сьогодні повернуто з полону майже 600 осіб - це близько 100 цивільних і решта військових. Щодо депортованих, то з одного боку цифри дуже жахливі, з іншого боку, немає точних цифр, тому що у нас немає доступу до території агресора, відповідно, є цифри, які повідомляє сам агресор, - це понад 3 млн осіб примусово депортованих людей на їхню територію, з них близько 600 тис. дітей", - зазначив Смирнов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, повернення людей на територію України відбувається дуже складно.

"Ми також збираємо дані та верифікуємо людей - це понад 30 тис. дорослих та майже 7300 дітлахів. Люди самі вибираються з території держави-агресора або є люди, які зв'язуються з Міністерством з питань реінтеграції і це індивідуальне повернення дітлахів. Зараз є 53 дитини, яких повернули", - додав Смирнов.