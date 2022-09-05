Події

19:29 05.09.2022

Окупанти понад 40 разів обстріляли територію України та завдали понад 25 авіаударів за добу

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Окупанти понад 40 разів обстріляли територію України та завдали понад 25 авіаударів за добу

Російські окупанти протягом поточної доби здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів із метою ураження військових та цивільних об'єктів на території України, повідомляється в інформації щодо російського вторгнення на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу у фейсбуці.

"Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Залиман Харківської області; Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка Донецької області та Дорожнянка Запорізької області", - йдеться у зведенні.

На сіверському напрямку обстрілів зазнали прикордонні райони населених пунктів Чернігівської та Сумської областей. На інших напрямках противник продовжував обстріл військової та цивільної інфраструктури, а саме:

на харківському напрямку - в районах населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль;

на слов'янському напрямку – Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне;

на краматорському напрямку – Донецьке, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ та Спірне;

на бахмутському напрямку – Миколаївка, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодема, Зайцеве та Майорськ;

на авдіївському напрямку – Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка;

на новопавлівському напрямку – Вільне Поле, Времівка, Новомихайлівка та Керменчик;

на запорізькому напрямку – Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Гуляйполе, Червоне, Кам’янське.

На південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій, продовжував обстріли в районах населених пунктів Квітневе, Шевченкове, Любомирівка, Новогригорівка, Посад Покровське, Українка, Прибузьке, Лимани, Лупареве, Мирне, Олександрівка та Таврійське.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування й далі перебувають носії крилатих ракет морського базування "Калібр" противника, розповіли у Генштабі.

 

 

Теги: #війна #ситуація

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