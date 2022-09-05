На Запорізькій АЕС зупинено останній енергоблок

ДП "НАЕК "Енергоатом" у понеділок розвантажило та відключило від мережі останній енергоблок №6 Запорізької АЕС, який забезпечував власні потреби станції, повідомила компанія у телеграм-каналі.

"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відключена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС з енергосистемою України! Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС", - поінформували в НАЕК.

Як зазначили в "Енергоатомі", останні три дні російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС.

У результаті було пошкоджено та відключено лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗАТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗАЕС – Мелітополь. Також пошкоджено АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Решта ліній вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнала пошкоджень ще раніше.

Передостанній енергоблок №5 на ЗАЕС було зупинено 3 вересня.