У неділю росіяни з мінометів обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

У неділю, 4 вересня, російські окупанти через держкордон обстріляли 4 північні громади Сумської області, без постраждалих, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні ворог обстрілював північні громади області. Зафіксовано близько 40 прильотів", - написав він у телеграм-каналі у неділю ввечері.

Зокрема, у Зноб-Новгородській громаді ближче до 10-ї ранку було 15 прильотів (ймовірно 120-мм міномет). Пошкоджено лінію електропередач.

У Шалигінській громаді після 14.00 було 10 прильотів із міномету, продовжився обстріл ближче до 19 вечора, 14 вибухів.

У Середино-Будській громаді з 16.00 зафіксовано 4 прильоти (імовірно з міномету 120-мм).

В Есманській громаді з 16.50 був мінометний обстріл, 6 прильотів.

"На щастя, у всіх випадках без жертв", – наголосив Живицький.