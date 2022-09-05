Події

07:05 05.09.2022

Зеленський закликає ввести до 8-го санкційного пакета ЄС "візові рішення щодо громадян Росії"

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Зеленський закликає ввести до 8-го санкційного пакета ЄС "візові рішення щодо громадян Росії"

Президент України Володимир Зеленський знову закликав до впровадження у восьмий санкційний пакет ЄС "загальноєвропейських візових рішень щодо громадян Росії".

"Говорив сьогодні з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Це була, як завжди, дуже змістовна, дуже корисна розмова про всі аспекти наших відносин... Зокрема, вважаю, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо громадян Росії - такі, щоб ніхто з причетних до цієї війни не міг користуватися європейською гостинністю", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.

"Якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів. Це важлива моральна річ. Європа – це територія цінностей, а не "Діснейленд "для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють", - вважає президент.

"Візова всеїдність стосовно громадян держави-агресора, фінансові зв’язки з Росією, енергозалежність від Росії – все це речі, які у Москві використовують проти Європи. І я вдячний тим європейським лідерам, які усвідомлюють рівень загрози", - наголосив він.

 

 

Теги: #європа #росія #санкції

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