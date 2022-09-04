Останнім часом почастішали обстріли прикордонних громад Чернігівської області з території РФ

Обстріли російськими окупантами території об'єднаних територіальних громад Чернігівської області, що межують із РФ, останнім часом суттєво почастішали, констатує голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Якщо говорити про обстріли на кордоні, то хочу сказати, що останнім часом такі обстріли збільшилися. Не збільшилася їхня географія – це чернігівське північне прикордоння: обстрілюється Новгород-Сіверська громада, Семенівська громада, кілька громад Чернігівського, Корюківського районів", - сказав Чаус в ефірі телемарафону у неділю.

За його словами, це не ракетні, а артилерійські та мінометні обстріли, і вони "відбуваються постійно".

"Вчора було 6 обстрілів, було понад 100 прильотів територією України. Дякувати Богові, без жертв, ніхто не постраждав, але постраждали окремі будівлі. Сьогодні вже було, від ранку, 4 обстріли і дещо там ситуація напружена у нас", - розповів Чаус.