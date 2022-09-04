ЗС України успішно відбили атаки окупантів у районі Бахмута, Майорська, Зайцевого, Кодеми та Соледара

Підрозділи Збройних сил України успішно відбили атаки ворога поблизу населених пунктів Краснопілля, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Кодема, Соледар та Первомайське, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 Збройних сил України у фейсбуці.

"За поточну добу завдано враження у пункти управління, райони зосередження бойової техніки та особового складу (противника – ІФ). Угруповання Повітряних сил здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об'єктів та угруповань військ. Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 12 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об'єктів ворога", - йдеться у зведенні.

Водночас, протягом поточної доби ворог завдав 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військовим та цивільним об'єктам на території України. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура поблизу населених пунктів Харків, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок.

Російські окупанти здійснили обстріл військової та цивільної інфраструктури на харківському, слов'янському, краматорському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, запорізькому, південнобузькому напрямках із застосуванням танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Авіаційне угруповання противника веде бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань, найінтенсивніше - на південнобузькому та донецькому напрямках. Ворог із високою інтенсивністю веде повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

На сіверському напрямку окупанти обстріляли 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей із території РФ. "Посилення інтенсивності обстрілів уздовж державного кордону пояснюється нещодавньою ротацією артилерійських підрозділів противника на зазначеному напрямку. Крім того, не виключається застосування противником диверсійно-розвідувальних груп у прикордонних районах України", - зазначають у Генштабі.

На волинському та поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території республіки Білорусь.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря є носії крилатих ракет "Калібр".