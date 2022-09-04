Події

19:39 04.09.2022

Окупанти розмістилися у будинках шкіл і прикриваються дітьми

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Окупанти розмістилися у будинках шкіл і прикриваються дітьми

Значна частина навчальних закладів на окупованих територіях України так і не розпочала роботу в очному форматі, однак зафіксовано випадки розміщення окупантів у будівлях, де навчальний процес таки розпочато, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних Сил України у фейсбуці.

"Став очевидним той факт, чому російські загарбники так затято намагалися розпочати навчальний рік на тимчасово захоплених територіях. Так, у будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, одночасно, як на другому поверсі навчаються діти, зокрема першокласники, а у дворі школи розміщено військову техніку противника. Навчальний процес розпочався 1 вересня і подібна ситуація в більшості шкіл і дитячих садках області. Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття", - йдеться у зведенні.

Водночас, за даними Генштабу, проблемним для противника залишається питання поповнення своїх втрат у живій силі. Зокрема, у виправній колонії №124 м.Донецьк представники приватної військової кампанії "Вагнер" намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу.

Також у районі м.Херсон військовослужбовці противника зчинили бунт, написали відмову від участі у бойових діях. "Відомо, що однією з причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води. Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їхня доля невідома", - розповіли в Генштабі.

Тим часом, НАТО посилює свою присутність у східній частині Альянсу, розмістивши 8 багатонаціональних бойових груп на території країн-учасниць: Болгарії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччини. Усі ці групи є бойовими підрозділами. Таким чином, НАТО демонструє силу трансатлантичних зв'язків та рішучу готовність, наголошується у зведенні.

 

 

 

Теги: #діти #війна #ситуація

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