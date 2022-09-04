У результаті агресії РФ в Україні загинуло 382 дитини, 740 – поранено

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 382 дитини, понад 740 дітей поранено, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Станом на ранок 4 вересня 2022 року понад 1122 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 382 дитини загинули та понад 740 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській – 204, Київській – 116, Миколаївській – 71, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46", – сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

3 вересня в результаті обстрілу ворогом м. Зеленодольська Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик.

3 вересня окупанти здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів с. Висунськ Миколаївської області. В результаті загинув 8-річний хлопчик, а ще троє дітей 9, 7 та 11 років отримали поранення.

Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів, 289 з них зруйновано повністю.