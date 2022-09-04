За суботу на Сумщині зафіксовано майже 70 прильотів із мінометів та САУ

За суботу російські окупанти обстріляли Білопільську та Краснопільську громади Сумської області, було зафіксовано близько 67 прильотів із САУ та мінометів, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Білопільська громада. За день було два обстріли території, загалом 17 прильотів із міномета. Краснопільська громада. Надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різним територіям громади. Загалом майже 50 прильотів із САУ та мінометів", - написав Живицький у телеграм-каналі.

В результаті обстрілів постраждалих немає, інформація про руйнування уточнюється.