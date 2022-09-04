Блінкен привітав призначення генсеком ООН спецпредставника з Лівії

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав призначення генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем свого спецпредставника з Лівії, наголосивши на актуальності цього рішення, повідомив американський держдепартамент.

"Ми вітаємо призначення генеральним секретарем ООН Гутеррешем пана Абдулая Батілі його спеціальним представником з Лівії та головою Місії ООН з підтримки в Лівії", - йдеться у заяві Блінкена, поширеній держдепом.

Держсекретар США зазначив, що "спалах насильства в Триполі в серпні підкреслив нестійкість ситуації в Лівії, чітко вказавши на необхідність того, щоб усі сторони працювали сумлінно та невідкладно для досягнення угоди про конституційні рамки та конкретні терміни проведення виборів".

Блінкен обіцяв надавати спецпредставнику всебічну підтримку.

Водночас він закликав Батілі "приділяти пріоритетну увагу" зусиллям щодо забезпечення прозорості та підзвітності у державних інститутах Лівії, а також роботі місії ООН зі спостереження за припиненням вогню.

Про призначення сенегальця Абдулая Батілі спецпредставником генсека ООН з Лівії та керівником Місії ООН з підтримки у Лівії пресслужба всесвітньої організації повідомила напередодні.