Масштабну пожежу в селі на Харківщині локалізовано, її ліквідацію призупинено через численні повторні обстріли

Село Безруки Дергачівської громади Харківської області другу добу поспіль зазнає масованого хаотичного ворожого артилерійського обстрілу, внаслідок якого упродовж 2-3 вересня виникли 6 пожеж у приватних будинках, господарських спорудах і гаражах.

"Остання з таких пожеж виникла о 13:50 3 вересня. Вона охопила одразу 12 приватних домоволодінь, зокрема 4 житлові будинки, 7 господарських будівель, 2 гаражі, літню кухню, мотоцикл, паркан. Загальна площа горіння склала понад 700 кв.м.", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, спалахнув сухостій на площі понад 1 гектар.

На місці події працювали 8 оперативних підрозділів ДСНС. О 16:30 їм вдалося локалізувати всі осередки пожеж, проте через величезну кількість повторних ударів окупантів, рятувальники були змушені тимчасово припинити роботи і повернутися до місць дислокації. Після закінчення обстрілу роботи відновляться.