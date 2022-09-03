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12:58 03.09.2022

40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, не боєздатні - українська розвідка

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40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, не боєздатні - українська розвідка

Зазнаючи військових невдач і втрат особового складу та техніки, РФ намагається створювати нові військові частини і з'єднання, проте новий армійський корпус Росія зможе сформувати тільки до кінця листопада, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема - людський ресурс. Укомплектування фахівцями. Щоб підготувати нормального фахівця, потрібно 3-4 місяці. Також проблемою є комплектування технікою та озброєнням. Вся новітня техніка була на озброєнні батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні", - сказав він в ефірі Військового телебачення України.

За словами Скібіцького, зараз усі формовані підрозділи оснащуються радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання і арсеналів і надходять у війська. "За нашими оцінками, 40 відсотків бойової техніки не боєздатна. Її потрібно ремонтувати і приводити в лад", – додав він.

Теги: #рф #стан #військова_техніка

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