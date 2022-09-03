Події

12:49 03.09.2022

В Україні очікуються прохолодні ночі, без суттєвих опадів

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В Україні очікуються прохолодні ночі, без суттєвих опадів

У ніч на неділю, 4 вересня, у більшості південних і центральних областей України невеликий, у східних областях помірний дощ, місцями гроза; на решті територій, вдень в Україні без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°, на Закарпатті до 24°; у південній частині вночі 10-15°, вдень 18-23°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського у Києві 4 вересня найвища температура вдень була 32,5 в 1897 р., найнижча вночі 4,6 в 1997 р.

У понеділок, 5 вересня, в Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, у західних областях 6-11°, вдень 15-20°, на Закарпатті до 25°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 18-23°.

У Києві в понеділок без суттєвих опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 17-19°.

3 вересня на 8 годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-24°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста Київ 21°.

Теги: #погода #прогноз

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