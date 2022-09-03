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12:39 03.09.2022

ПС ЗСУ знищили в Донецькій області вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор" і БПЛА

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ПС ЗСУ знищили в Донецькій області вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор" і БПЛА

У Донецькій області в суботу вранці зенітними ракетними підрозділами знищено черговий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор" і безпілотний літальний апарат "Форпост", повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"3 вересня Повітряні Сили Збройних сил України продовжують знищувати окупанта в повітрі. Близько 10.30 в Донецькій області зенітними ракетними підрозділами знищений черговий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор" і безпілотний літальний апарат "Форпост", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

 

Теги: #знищення #бпла_рф #ка52

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