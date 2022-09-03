За три доби пара Bayraktar ТВ2 знищила російську техніку загальною вартістю близько $26,5 млн - Залужний

Із 31 серпня до 2 вересня парою турецьких БПЛА Bayraktar ТВ2 була знищена російська техніка загальною вартістю близько $26,5 млн, повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний.

"Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн. Це 8 од. танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн). Були пошкоджені п'ять танків Т-72 і одна БМП на $1,85 млн", - написав він у Facebook.

Залужний зазначив, що загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - $28,35 млн.

"Ефективні турецькі Байрактари в умілих руках наших воїнів – потужна зброя! Один з апаратів - допомога від дружньої Литви", - повідомив він.