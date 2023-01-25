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18:58 25.01.2023

Компанія Baykar передала Україні ще два безпілотники Bayraktar TB2

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Компанія Baykar передала Україні ще два безпілотники Bayraktar TB2

Турецька компанія Baykar на безоплатній основі передала Україні ще два безпілотники Bayraktar TB2, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України - компанії Baykar - ще два безпілотники Bayraktar TB2", - інформувало ГУР у своєму телеграм-каналі у середу.

"Компанія Baykar передала їх безкоштовно для допомоги Збройним силам України та народу України для захисту від окупанта. Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та постійну підтримку у найважчі для нашої держави часи", - наголошується в повідомленні.

Теги: #bayraktar

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