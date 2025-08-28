Вночі завдано ракетного удару по заводу Bayraktar

Минулої ночі по заводу Bayraktar під Києвом було завдано удару, повідомив голова громадського руху "Варта", депутат Львівської міськради 8-го скликання Ігор Зінкевич.

"Зафіксовано два влучання — виробничі потужності зазнали серйозних пошкоджень. Попри війну і попередні атаки, компанія продовжувала вкладати десятки мільйонів власних коштів, навчати персонал і готувати виробництво", - написав він у Telegram.

Зінкевич додав, що більшість потужностей була вже майже готова, основний персонал завершив навчання.

"І це вже четвертий удар по заводу за останні шість місяців", - констатував він.

Як повідомлялося, турецький виробник безпілотників Baykar в лютому 2024 року повідомив про початок будівництва заводу під Києвом продуктивністю близько 120 од. на рік. На ньому вироблятимуть моделі безпілотників TB2 або TB3. Штат підприємства становитиме близько 500 працівників.

У жовтні того ж року компанія повідомила про завершення робіт на 80% і запланувала завершити будівництво в серпні 2025 року. Тоді ж повідомлялося, що компанія Baykar використовує для своїх безпілотників Akinci і Kizilelma двигуни української збірки і підписала угоду з українською компанією "Івченко-Прогрес" (Запоріжжя) про спільну розробку турбовентиляторного двигуна.

У 2023 році Міністерство оборони України і турецька Baykar Makina підписали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Безпілотники Bayraktar турецького виробництва здобули широку популярність у світі після того, як українські військові почали використовувати їх для протидії російським військам, знищуючи бронетехніку та артилерійські системи.

Турецьку військову компанію Baykar Makina засновано 1986 року як підприємство зі збирання автокомпонентів. З 2000-х розвивалась на ринку авіабудування, почала розробку власних моделей БпЛА і за цей час стала провідним у світі виробником безпілотників з кількістю робітників 1600 чол.

Виручка Baykar 2023 року становила $2 млрд порівняно з $1,4 млрд попереднього року. До 90% припадало на зарубіжні ринки.