БПЛА Bayraktar Kizilelma, розроблений компанією Baykar, здійснив перший успішний політ у Туреччині

Безпілотний літальний апарат Bayraktar Kizilelma, розроблений компанією Baykar, у середу здійснив перший успішний політ у Туреччині, повідомив голова правління компанії Сельчук Байрактар.

"Bayraktar Kizilelma, перший турецький безпілотний бойовий літак, здійснив свій перший політ", - написав Байрактар у твіттері.

У зв'язку з цим він побажав удачі Туреччині й турецькому народу, а також турецьким "друзям і братам за географією".

Bayraktar Kızılelma - реактивний надзвуковий малопомітний БПЛА, що розробляється турецькою оборонною компанією Baykar. БПЛА має максимальну злітну масу близько 6 тонн, із яких понад 1,5 тонни припадає на його корисне навантаження, оснащений одним турбореактивним двигуном. Максимальна швидкість БПЛА - до 800 км/год, максимальна тривалість польоту - до 5 годин.