Події

11:21 03.09.2022

Українська ППО збила в Дніпропетровській області всі п'ять випущених ворогом крилатих ракет "Калібр"

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Українська ППО збила в Дніпропетровській області всі п'ять випущених ворогом крилатих ракет "Калібр"

Українські військові вночі збили в Дніпропетровській області всі п'ять крилатих ракет "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Збито п'ять з п'яти "Калібрів". Вночі 3 вересня в Дніпропетровській області підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Схід" збили всі п'ять крилатих ракет "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Теги: #ракети #знищення #калібр

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