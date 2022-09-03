Українська ППО збила в Дніпропетровській області всі п'ять випущених ворогом крилатих ракет "Калібр"

Українські військові вночі збили в Дніпропетровській області всі п'ять крилатих ракет "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Збито п'ять з п'яти "Калібрів". Вночі 3 вересня в Дніпропетровській області підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Схід" збили всі п'ять крилатих ракет "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні у Facebook.