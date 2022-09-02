Членів сімей військових пропонують зробити такими, що підлягають обов'язковій евакуації з районів бойових дій, - законопроєкт

Народний депутат Максим Березін (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній Раді законодавчо закріпити за членами сімей військовослужбовців статуси евакуації з районів бойових дій під час війни, зокрема з використанням сил і засобів армії та правоохоронців, як однієї з найбільш уразливих категорій населення.

Відповідний законопроєкт №7729 зареєстровано в українському парламенті 2 вересня.

Як зазначається в пояснювальній записці, аналіз дій представників збройних формувань і спецслужб РФ, а також незаконних збройних формувань, які вони очолюють на окупованих територіях, дає підстави зробити висновок, що одним із першочергових заходів зазначених осіб є встановлення членів сімей співробітників органів, що входять до складу сил безпеки та оборони.

Автор законодавчої ініціативи наголошує, члени сімей вищезгаданих співробітників стають об'єктом незаконних посягань на їхнє життя та здоров'я, також їх використовують із метою тиску на цих співробітників для отримання розвідувальної інформації та вчинення інших дій на шкоду державній безпеці України, що робить їх однією з найуразливіших категорій населення за умов збройних конфліктів.

Законопроєкт пропонує доповнити ст. 18 закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" новою частиною, яка передбачає, що у разі запровадження воєнного стану дружини військовослужбовців, їх неповнолітні діти або повнолітні діти з інвалідністю підлягають евакуації з можливих районів бойових дій, зокрема (за їх згодою) і з використанням сил та засобів Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів.