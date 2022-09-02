Українці платять своїм життям за те, щоб у решті куточків Європи люди не бачили жахів війни, - МЗС у відповідь на заяву Сіярто

Ніхто не повинен забувати про те, що українці платять своїми життями за те, щоб в інших куточках Європи люди не бачили жахіть війни, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про те, що "війна в Україні призвела до катастрофічного послаблення Європи".

"Ми маємо сказати правду про те, що до послаблення Євросоюзу призводять спроби зруйнувати внутрішню єдність. Ніхто не повинен забувати: українці платять своїми життями за те, щоб у решті куточків Європи люди не бачили жахіть війни", - написав Ніколенко у фейсбуці у п'ятницю.

Він наголосив, що російська агресія – гібридна, і вона не зводиться лише до військової складової.

"Росіяни атакують українські міста і села крилатими ракетами й танками, а країни ЄС - захмарними цінами на газ і пропагандою. Нагадаю, що Росія почала шантажувати європейських споживачів поставками енергоресурсів і високим цінником ще з листопада 2021 року - за три місяці до початку повномасштабного вторгнення на територію України", - зазначив Ніколенко.

За його словами, немає "це не наша війна" і немає "їхньої війни". Спікер МЗС переконаний, що напад Росії на Україну – це напад на весь демократичний світ, демократичні цінності, право бути собою та самостійно визначати своє майбутнє.

"Марно сподіватися, що вдасться відсидітися; вдати, що те, що твого сусіда розриває на шматки, тебе не стосується. Це не може бути так хоча б і через те, що на території України проживає понад 150 тис. українців угорського походження, турботу про яких системно підкреслює Будапешт. Історія все розставить на свої місця. Імена тих, хто був на боці добра, і тих, хто на боці зла - будуть вписані в підручники", - зазначив Ніколенко.

Водночас він додав, що Україна надзвичайно вдячна європейським партнерам - справжнім лідерам і друзям - за їхню щирість, рішучість і допомогу українцям у цей непростий час.

Раніше Сіярто повідомив, що "війна в Україні призвела до катастрофічного послаблення Європи та Євросоюзу". "Ми маємо сказати правду про те, що лідери ЄС не змогли захистити людей у Європі від того, щоб вони не платили за війну, за яку взагалі не несуть відповідальності", - сказав він.