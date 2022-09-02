Кабмін пропонує запровадити санкції проти 99 фізичних та 178 юридичних осіб із РФ та Білорусі, серед них - дочки Путіна

Кабінет Міністрів України пропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти 99 фізичних та 178 юридичних осіб із Росії та Білорусі, серед них дочки президента РФ Володимира Путіна.

"Сьогодні уряд на своєму засіданні підтримав ініціативу Мінреінтеграції та схвалив новий пакет обмежувальних заходів. Він стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб. Зокрема, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадових осіб нацбанків Росії та Білорусі", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначено, що під обмеження потраплять й інші російські та білоруські компанії і громадяни цих країн – ті, які сприяли агресії Росії проти України та за допомогою яких РФ намагалася обходити застосовані проти неї санкції.

"До прикладу, передбачено застосування санкцій до групи компаній "Сернія" і пов'язаних осіб - саме їх використовувала РФ для обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу. До російських виробників мікроелектроніки і програмного забезпечення та компаній, що причетні до хакерських атак", - йдеться в повідомленні.

Також застосовуються санкції до групи компаній "Царьград", що поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом на користь промислового сектору країни-агресора.

"Список одіозних персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили дочки Володимира Путіна", - наголосили у відомстві.