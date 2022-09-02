Події

12:37 02.09.2022

На Дніпропетровщині затримано навідницю ворожих обстрілів

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У Дніпропетровській області затримано місцеву жительку, яка передавала ворогові інформацію про дислокацію ЗСУ та наслідки ракетних і авіаційних обстрілів окупантів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Правоохоронці викрили жительку смт Преображенка, яка, підтримуючи повномасштабну війну РФ проти України, добровільно передавала представнику збройних сил РФ інформацію щодо ситуації в населених пунктах Дніпропетровщини", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у п'ятницю.

Як зазначають у прокуратурі, інформатор повідомляла ворогові про наслідки ракетних і авіаційних ударів, а також фіксувала та здавала місця дислокації та шляхи пересування підрозділів і військової техніки ЗСУ на території Дніпропетровської області.

"Її затримали правоохоронці після чергової передачі інформації… Їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави", - зазначається в повідомленні.

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері громадянці повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Теги: #дніпропетровщина #зрадниця

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