Події

09:13 02.09.2022

Протягом минулої доби окупанти обстріляли Миколаївський і Баштанський район Миколаєва, є постраждалий і руйнування

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Протягом минулої доби окупанти обстріляли Миколаївський і Баштанський район Миколаєва, є постраждалий і руйнування

Протягом доби четверга обстрілів окупантів зазнали Миколаївський і Баштанський район Миколаєва, є постраждалий і руйнування, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

За інформацією голови ОВА, 1 вересня о 13:10 та 13:50 Миколаїв зазнав обстрілів. Снаряди лягли поза містом.

У Миколаївському районі в четвер ворог здійснив бомбардування фугасними 500-кілограмовими авіабомбами. Там поранено одну людину.

Протягом дня противник обстрілював с. Любомирівка, с. Тернові Поди, с. Центральне, с. Вавилове Шевченківської громади.

Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Також о 22:05 артилерійського обстрілу зазнало с. Зелений Гай, унаслідок чого сталося займання трьох житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.

Уночі у четвер о 23:45 ворог обстріляв с. Новомиколаївка Первомайської громади. Частково зруйновано господарські споруди. Постраждалих немає.

У ніч на п'ятницю о 00:01 відбувся ворожий обстріл околиці с. Костянтинівка Первомайської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

У Баштанському районі 1 вересня окупанти випустили ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді, яку Сили протиповітряної оборони знищили. Також минулої доби були обстріли прилеглих територій смт Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Також близько 23:30 ночі були обстріли с. Широке Широківської громади. Влучання були по відкритих територіях, зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.

Теги: #миколаївщина #обстріли

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