Рятувальники продовжують гасити  осередок займання торфовищ у Вишгородському районі

Рятувальники продовжують гасити осередок загоряння торфовищ у Вишгородському районі, повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Офіційна інформація про ліквідацію торф'яних пожеж у Київській області на 08:00. Триває гасіння 1 осередку: у Вишгородському районі – с. Соснівка", - сказано у повідомленні.

До гасіння залучено рятувальників 41-ї ДПРЧ смт Іванків.

У ДСНС попередили, що ситуація із пожежами в екосистемах області повністю контролюється і немає причин для паніки.