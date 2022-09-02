Події

08:55 02.09.2022

Рятувальники продовжують гасити  осередок займання торфовищ у Вишгородському районі

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Рятувальники продовжують гасити  осередок займання торфовищ у Вишгородському районі

Рятувальники продовжують гасити осередок загоряння торфовищ у Вишгородському районі, повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Офіційна інформація про ліквідацію торф'яних пожеж у Київській області на 08:00. Триває гасіння 1 осередку: у Вишгородському районі – с. Соснівка", - сказано у повідомленні.

До гасіння залучено рятувальників 41-ї ДПРЧ смт Іванків.

У ДСНС попередили, що ситуація із пожежами в екосистемах області повністю контролюється і немає причин для паніки.

 

 

 

Теги: #торфяники #пожежа #київська #ліквідація

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