Події

16:34 01.09.2022

Зеленський за підсумками розмови з ізраїльським прем'єром: Розраховую на приєднання Ізраїлю до антиросійських санкцій

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Зеленський за підсумками розмови з ізраїльським прем'єром: Розраховую на приєднання Ізраїлю до антиросійських санкцій

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом, за підсумками якої глава держави висловив сподівання на приєднання Ізраїлю до антиросійських санкцій.

"Провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії РФ", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #ізраїль #премєр #зеленський

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