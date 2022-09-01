Зеленський за підсумками розмови з ізраїльським прем'єром: Розраховую на приєднання Ізраїлю до антиросійських санкцій

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом, за підсумками якої глава держави висловив сподівання на приєднання Ізраїлю до антиросійських санкцій.

"Провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії РФ", - написав Зеленський у твіттері.