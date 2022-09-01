Фінляндія удесятеро скорочує кількість віз для росіян

У Фінляндії з четверга набуває чинності ініціатива влади, покликана скоротити кількість шенгенських віз, які видають росіянам, у 10 разів, повідомляє Associated Press.

Так, згідно з новими правилами, тепер Фінляндія приймає у росіян документи та заяву на отримання туристичної візи лише один раз на тиждень і лише у чотирьох російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Мурманську та Петрозаводську.

Питання видачі шенгенських віз росіянам широко обговорювалося протягом останнього місяця країнами ЄС як захід у відповідь на продовження воєнної агресії РФ в Україні. Представники східної частини блоку наполягають на запровадженні повної заборони отримання віз росіянами. Однак, не всі члени ЄС готові піти на цей крок.

Напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС не запроваджуватиме повної заборони на видачу віз росіянам, проте має намір скасувати угоду про спрощення візового режиму з Росією.