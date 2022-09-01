НАТО мало б і могло зробити більше для підтримки України у війні проти РФ - офіцер ССО армії США у відставці

НАТО мало б і могло зробити більше для підтримки України у війні проти РФ, заявив офіцер Сил спеціальних операцій армії США, капітан (у відставці з 2011 року), ветеран бойових дій Майкл Гоук.

"Так, я дуже вірю в те, що НАТО мало б і могло зробити більше. Це дуже делікатна тема, тому що, очевидно, це одна з тих речей, про які Путін сказав, що він цього не хоче, і він зазнав невдачі, тому що тепер більше країн вступають до НАТО, ніж будь-коли раніше. Гарна робота, Путін", - сказав Гоук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з іншого боку, НАТО хоче переконатися, що вони здійснюють законний процес перевірки країн, які вступають до НАТО.

"Уся політика вбік. Ви повинні переконатися, що всі члени відповідають тим самим стандартам. Це була проблема. І, звісно, НАТО стурбоване: "Якщо ми впустимо Україну, тоді Росія скаже, що це дає їм виправдання їхньої боротьби", бо це весь час їх непокоїть, але це більше пропаганда та брехня. Путін бреше в усьому. Він не каже нічого, що було б правдою", - зазначив він.

Гоук наголосив, що, на його думку, НАТО має дозволити Україні стати членом організації.

"НАТО необхідно дозволити Україні вступити до Альянсу, а потім сказати Путіну: "Тепер це НАТО, зупиніться та йдіть додому, або ми всі прийдемо, і ми дамо вам прочухана, і ми притягнемо вас до відповідальності, і ви зазнаєте невдачі". Я вважаю, що НАТО має впустити Україну, і вони мають підтримати Україну та виступити проти Путіна. І я сподіваюся, що цієї ескалації буде достатньо, і він зупиниться", - розповів він.

Гоук вважає, що Україна може стати членом НАТО, навіть якщо в країні триває війна.

"Я так вважаю. Абсолютно. Ми всі чули погрози Путіна, ми всі чули брехню Путіна, він брехун, він уже там, він уже створює глобальну проблему з паливом та продовольством, йому все одно. Отже, НАТО має відмовитися від старого мислення про те, що старий Путін поважатиме міжнародне право. Він помре, йому все одно, він хоче спадщини, незважаючи ні на що. Йому байдуже, скільки росіян він уб'є чи скільки вб'є інших громадян України чи навіть інших країн. Тому НАТО має визнати, що це загроза світу зараз, вони мають зупинити його зараз", - заявив він.