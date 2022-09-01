Події

14:12 01.09.2022

На Харківщині 1/5 шкіл опинилась на тимчасово окупованих територіях, у решті навчатимуться дистанційно

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На Харківщині 1/5 шкіл опинилась на тимчасово окупованих територіях, у решті навчатимуться дистанційно

Новий навчальний рік у Харківській області проходитиме в дистанційному режимі з міркувань безпеки, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Російські окупанти зруйнували на території Харківщини 21 школу, 210 шкіл отримали ушкодження, а на окупованих територіях опинилися 150 шкіл. Цього року в режимі онлайн працюватимуть 559 закладів загальної середньої освіти із 715", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як пояснили у пресслужбі обладміністрації, окрім шкіл, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, не працюватиме школа у Барвінківському районі, де точаться бойові дії і в селі немає людей. Ще п’ять шкіл було закрито внаслідок реорганізації.

Наразі в області розпочали навчання 180 тис. 96 школярів. Очікується, що їхня кількість збільшиться до 214627 осіб (зокрема, 13496 першокласників) за рахунок тих, хто виїхав із регіону, але планує навчатися в харківських школах. До початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну в школах області навчалося 260 тисяч дітей.

 

Теги: #школи #харківська_область

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