Друга місія приватних астронавтів на МКС Axiom-2 відбудеться у 2023 році

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) підписало угоду з аерокосмічною компанією Axiom Space щодо проведення другої місії чотирьох приватних астронавтів на Міжнародній космічній станції (МКС) у 2023 році.

"NASA та Axiom Space підписали контракт про проведення другої приватної місії астронавтів до Міжнародної космічної станції, вона відбудеться у другій чверті 2023 року", - йдеться у повідомленні управління.

Планується, що в рамках місії Axiom-2 астронавти вирушать до станції на космічному кораблі компанії SpaceX Crew Dragon, який буде запущений за допомогою ракети-носія Falcon 9 зі стартового майданчика Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида.

Прибувши на станцію, астронавти проведуть на ній 10 днів, упродовж яких працюватимуть разом із постійним екіпажем МКС.

Згідно з повідомленням управління, Axiom Space має надати NASA імена чотирьох кандидатів до складу основного екіпажу та чотирьох дублерів, після чого їх кандидатури будуть розглянуті на багатосторонній раді країнами-учасницями проєкту МКС.

Після схвалення радою астронавти розпочнуть підготовку до польоту спільно з NASA, міжнародними партнерами та SpaceX. Тренування екіпажу, за планом Axiom Space, мають розпочатися вже цієї осені.

У травні минулого року Axiom Space назвало імена командира корабля та пілота - ними стануть колишній астронавт NASA та перша жінка-командир МКС Пеггі Вітсон та підприємець Джон Шоффнер, який викупив місце у складі екіпажу, відповідно.

Перша місія комерційних астронавтів Axiom-1 відбулася у квітні цього року. Спочатку вона була розрахована на 10 днів, проте через негоду у місці приводнення біля берегів Флориди четверо астронавтів пробули на ній на тиждень більше.

Вартість польоту для кожного члена місії Axiom-1 оцінюється у $55 млн.

Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space за згодою з SpaceX у майбутньому планується здійснювати двічі-тричі на рік.