Події

06:33 01.09.2022

Місія МАГАТЕ має прибути на ЗАЕС 1 вересня, незважаючи на провокації окупантів

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Місія МАГАТЕ має прибути на ЗАЕС 1 вересня, незважаючи на провокації окупантів

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії має прибути на Запорізьку АЕС у четвер, 1 вересня, незважаючи на деструктивні дії російських окупантів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Місія Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі 1 вересня має прибути на Запорізьку атомну електростанцію з метою оцінки ситуації на станції та встановлення постійного представництва. Узгоджується маршрут обходу станції з акцентуванням представників МАГАТЕ на об'єктах, що зазнали ураження внаслідок обстрілів", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу ввечері.

Наголошується, що наразі можливість прибуття на ЗАЕС Місії МАГАТЕ постійно ускладнюється деструктивними діями з боку окупаційної адміністрації Енергодара та самої ЗАЕС. Зокрема, росіяни не припиняють провокативних обстрілів станції, а також можливих маршрутів прибуття представників МАГАТЕ.

"Співробітники станції зазнають нищівних репресій. Частина працівників, яких окупанти вважають недостатньо "благонадійними", зникли. Їхня доля та поточне місцезнаходження невідомі. Частина співробітників, які з різних причин погодились на співпрацю з окупантами, та спеціально підготовлена масовка мають створити у членів місії враження повної підтримки місцевими мешканцями дій окупантів. Наразі з ними працюють російські технологи для відпрацювання сценарію та створення необхідної для Кремля "картинки", - йдеться в повідомленні.

 

 

Теги: #магате #заес #гур

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