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17:45 31.08.2022

ЄС знову підтверджує, що залишається єдиним у підтримці України у війні, яку проти неї веде РФ

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ЄС знову підтверджує, що залишається єдиним у підтримці України у війні, яку проти неї веде РФ

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу знову заявили про свою єдність у наданні політичної, економічної, військової та гуманітарної підтримки України у її боротьбі з російською агресією.

Про таку позицію глав зовнішньополітичних відомств країн-членів Європейського Союзу, які зібралися у Празі на неформальне засідання Ради, у середу у Празі повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Він розповів, що під час засідання міністри обговорили війну в Україні у широкому контексті. "Ми обговорили політичну, військову, економічну та гуманітарну підтримку України та наполягаємо на тому, що залишаємося єдиними у нашій відповіді російській війні", - заявив високий представник.

За його словами, міністрів закордонних справ повідомили про обговорення, яке напередодні провели міністри оборони. "Ми домовилися прискорити роботу над параметрами військової допоміжної місії ЄС для України для того, щоб ухвалити рішення якнайшвидше. Ми також домовилися прискорити роботу над стійкістю Європейського фонду мирних можливостей для того, щоб краще реагувати на потреби української армії, що зростають", - деталізував Боррель.

Водночас високий представник констатував, що ЄС має бути готовим до негативних наслідків російської агресії проти України, яка, "на жаль, виглядає так, що не завершиться найближчим часом". "Ми багато разів говорили, що ця війна не тільки про Росію та Україну, ця війна про безпеку та стабільність європейського континенту загалом і, більше того, має ширші наслідки у всьому світі. Ми обговорили, наприклад, катастрофічний ефект, який може бути, якщо Росія продовжить грати з українською атомною станцією у Запоріжжі", - додав він.

Окрім того, Боррель повідомив, що міністри ЄС провели неформальний обід із міністрами закордонних справ України, Молдови та Грузії.

Теги: #україна #єс #підтримка

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