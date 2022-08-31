Голова МАГАТЕ впевнений, що місію на ЗАЕС може бути виконано безпечно

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив упевненість, що місію його організації на Запорізькій АЕС може бути здійснено безпечно, повідомляє телеканал NBC News.

"Після прибуття до Запоріжжя Гроссі заявив, що впевнений, що місію може бути виконано безпечно", - йдеться у повідомленні телеканалу.

Голова МАГАТЕ також зазначив, що інспектори його агентства, як очікується, проведуть "декілька днів" на АЕС.

Згідно з телеканалом, перш ніж вирушити з Києва до Запоріжжя, Гроссі заявив журналістам, що МАГАТЕ вдалося отримати "чіткі гарантії" і з російської, і з української сторони для здійснення місії.