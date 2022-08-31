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15:25 31.08.2022

Нардепи просять професора Снайдера зі США підтримати дослідження незаконного передання Росії місця СРСР у Раді безпеки ООН

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Нардепи просять професора Снайдера зі США підтримати дослідження незаконного передання Росії місця СРСР у Раді безпеки ООН

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, голови комітетів та парламентських делегацій у міжнародних інституціях звернулися з відкритим листом до американського професора Тімоті Снайдера з проханням підтримати в наукових колах дослідження питання про незаконне передання Російській Федерації місця СРСР як постійного члена у Раді безпеки ООН.

"Зважаючи на те, що тридцять один рік поспіль чиновники ООН ігнорують факт незаконного перебування Росії в ООН, – ми звертаємось до Вас з проханням піднести це питання в світовому експертному середовищі, залучивши істориків, юристів, дипломатів. Ми маємо надію, що розголос факту фіктивного членства Російської Федерації в ООН змусить відреагувати бюрократів ООН і нарешті позбавить Росію можливості прикривати свої криваві злочини прапором ООН", - наводить лист сайт Верховної Ради.

На думку народних депутатів, передання Росії членства СРСР у Раді безпеки ООН порушило Статут ООН, який передбачає прийняття нового члена до організації через процедуру голосування Генеральної Асамблеї. Вони також зазначили, що згадки про Росію як постійного члена Ради безпеки відсутні у Статуті ООН. Парламентарі нагадали, що Радянський Союз був офіційно розпущений, тому Росія мала дотримуватися процедури вступу до ООН, так само, як і інші країни колишнього СРСР, окрім України та Білорусі, які є країнами-засновниками ООН.

Снайдер – американський історик та письменник. Професор Єльського університету. Фахівець з історії Східної Європи, зокрема історії України, Польщі, Росії. Дослідник націоналізму, тоталітаризму та голокосту.

Теги: #оон #дослідження #срср #нардепи

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