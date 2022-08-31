ЗСУ знищили 15 окупантів, ЗРК "Тор" та два склади боєприпасів на Херсонщині
Збройні сили України завдали ударів по двох пунктах управління окупантів та пошкодили два мости, при цьому знищивши 15 осіб особового складу противника, 5 одиниць техніки і 2 склади боєприпасів, повідомляється на сторінці оперативного командування "Південь" у фейсбуці.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удари по двох пунктах управління, двох складах із боєприпасами, засобах протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районах зосередження ворожої артилерії. Закріплено вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами. Підтверджені втрати ворога складають 15 рашистів, 3 танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс "Тор", ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост", 6 одиниць авто-бронетехніки та 2 склади боєприпасів", - ідеться у зведенні станом на 12:00 середи.
Як зазначається у зведенні, у Чорному морі на бойовому чергуванні наразі перебувають три ворожі носії крилатих ракет "Калібр", споряджені 20 ракетами.
"Загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів у регіонах, наближених до зони безпосередніх бойових дій та на окупованих територіях, залишається вкрай високою. Пильнуйте і будьте обережні, дотримуйтесь заходів безпеки, на сигнали тривог реагуйте оперативно і правильно. Не наближайтеся до підозрілих предметів, це може бути небезпечно. Інформуйте про них компетентні органи, убезпечте себе і оточуючих", - наголосили в ОК "Південь".