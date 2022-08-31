Події

14:46 31.08.2022

Освітній омбудсмен закликав телеканали не показувати в сюжетах школи з метою безпеки

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Освітній омбудсмен закликав телеканали не показувати в сюжетах школи з метою безпеки

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликає українські телеканали з метою безпеки не показувати у своїх сюжетах навчальні заклади, не вказувати їх назв та місцерозташування.

"Я розумію бажання телеканалів дати картинку "до початку навчального року". Але дуже прошу: не показуйте заклади освіти, тим більше - не вказуйте їх назви та місцезнаходження. Думаю, зайве пояснювати, чому цього не треба робити", - написав Горбачов у фейсбуці.

 

Теги: #омбудсмен #школи #заклик

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