Війська РФ повинні припинити обстріл коридорів прямування делегації МАГАТЕ і не перешкоджати її діяльності на ЗАЕС - МЗС

Російські окупаційні війська мають припинити обстріл коридорів прямування делегації МАГАТЕ і не перешкоджати її діяльності на ЗАЕС, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Це важлива місія, і ми робимо все, щоб вона відбулася безпечно й ефективно. Російські окупаційні війська повинні припинити обстріли коридорів прямування делегації МАГАТЕ та не перешкоджати її діяльності на станції", - написав Ніколенко у фейсбуці в середу.

Він зазначив, що місія МАГАТЕ зараз на шляху до Запорізької АЕС, і наголосив, що експерти МАГАТЕ мають зафіксувати порушення стандартів і норм ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС на тлі російської окупації.

"Позиція України залишається незмінною: АЕС має бути негайно демілітаризована, деокупована та передана під повний контроль українського уряду", - зазначив Ніколенко.

Спікер МЗС нагадав, що майже шість місяців на території найбільшої атомної станції Європи незаконно перебувають російські війська.

"Сім основоположних принципів мирного використання ядерних технологій та ядерної енергії грубо порушено. Світ опинився на межі нової техногенної екологічної та гуманітарної катастрофи через агресію Росії проти України та безвідповідальні дії російських окупантів", - пояснив він.

Ніколенко додав, що міжнародна спільнота має посилювати тиск на РФ до повної демілітаризації та деокупації атомної станції та її повернення під контроль України.