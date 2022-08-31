К.Тимошенко відкрив дитячий садок у Бучанському районі Київської області

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко взяв участь у відкритті дитячого садка в Київській області та вручив ключі від нових квартир для тих, чиї будинки були зруйновані в с. Дмитрівка Бучанського району.

"Разом із головою Київської обласної військової адміністрації Олексієм Кулебою, міським головою Бучі Анатолієм Федоруком та в. о. старости Синяківського старостинського округу Вірою Марченко він узяв участь у відкритті дитячого садочка "Дивограй", - ідеться у повідомленні на сайті президента України.

"Цей садочок почали зводити до війни в межах програми президента "Велике будівництво", коли ворог іще не обстрілював Київщину, коли люди ще не бачили в себе під вікнами колон російських танків. Українці зупинили окупантів, але самі не зупинилися. Сьогодні садочок готовий зустріти своїх маленьких відвідувачів", – наголосив Тимошенко.

У рамках поїздки заступник керівника Офісу президента також зустрівся із сім'ями, оселі яких були повністю зруйновані внаслідок військової агресії РФ. Цим родинам вручили ключі від нових будинків, зведених у с. Дмитрівка Бучанського району Київської області.

За його словами, на Київщині необхідно відновити ще близько 5 тис. приватних будинків. Найближчим часом планується завершити 500 із них. "Попри війну, попри всі небезпеки ми живемо. В цьому – величезна сила українського народу. Це не просто слова – це щоденна важка праця та відповідальність", – резюмував заступник керівника Офісу президента.