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09:41 31.08.2022

З України вийшло друге зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою судно з зерном, прямує до Ємену - ООН

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З України вийшло друге зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою судно з зерном, прямує до Ємену - ООН

Друге суховантажне судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП), у вівторок вийшло з українського порту "Південний" у рамках стамбульської ініціативи з вивезення зерна з України, воно прямує до Ємену, заявив представник генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Із порту "Південний" вирушив черговий суховантаж із пшеницею, призначеною для гуманітарної допомоги в Ємені. Це друге морське перевезення продовольчої допомоги ВПП з України від початку конфлікту в лютому", - заявив Дюжаррик на брифінгу.

За його даними, на борту судна Karteria 37 тис. тонн пшеничного зерна. Суховантаж проінспектують у Туреччині, де також подрібнять зерно на борошно, запакують і знову завантажать на судно для відправлення до Ємену.

Перше зафрахтоване ВПП суховантажне судно з пшеницею залишило Україну 21 серпня і прийшло до порту призначення в Джибуті у вівторок удень. Отже, судно Brave Commander, на борту якого 23,3 тис. тонн пшениці, також є першим суховантажем, яке прибуло до Африки в рамках стамбульських домовленостей.

Експерти з продовольчої безпеки зазначають, що вантажу, який перевозить Brave Commander, недостатньо, щоб вирішити проблему браку продовольства в Сомалі, Кенії та Ефіопії, куди надійде зерно з цього судна.

Представники ВПП ООН заявили, що 23 тис. тонн зерна має бути достатньо, щоб прогодувати 1,5 млн людей протягом місяця.

За даними ООН, станом на 29 серпня з України в рамках ініціативи з вивезення зерна вийшли 55 суден із понад 1,28 млн тонн сільськогосподарського продовольства. З урахуванням Karteria таких суховантажів уже 56.

У Стамбулі 22 липня за участю України, ООН, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

Теги: #зерно #оон

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